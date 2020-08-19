В Днепре авто сбило дорожного рабочего и перевернулось. Фото и видео

В среду, 19 августа, в Днепре на Набережной Победы автомобиль Suzuki на скорости сбил дорожного рабочего.

Легковой автомобиль врезался в бордюр, снес мужчину, а после – перевернулся. ДТП произошло в районе Крестьянского спуска, сообщает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Водитель Suzuki не справился с управлением транспортным средством.

В результате аварии рабочего с закрытым переломом ноги госпитализировали в городскую больницу № 16. Водителя с сотрясением мозга доставили в больницу № 6. По предварительным данным, автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте аварии работала полиция. Все причины произошедшего установит следователь по ДТП.

На месте аварии работала полиция Информатор

От удара автомобиль перевернулся Информатор

Двоих пострадавших в ДТП госпитализировали Информатор

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