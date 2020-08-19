В Днепре авто сбило дорожного рабочего и перевернулось. Фото и видео

София Закревская Происшествия 17:55, 19.08.2020

В среду, 19 августа, в Днепре на Набережной Победы автомобиль Suzuki на скорости сбил дорожного рабочего.

Легковой автомобиль врезался в бордюр, снес мужчину, а после – перевернулся. ДТП произошло в районе Крестьянского спуска, сообщает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Водитель Suzuki не справился с управлением транспортным средством.

В результате аварии рабочего с закрытым переломом ноги госпитализировали в городскую больницу № 16. Водителя с сотрясением мозга доставили в больницу № 6. По предварительным данным, автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте аварии работала полиция. Все причины произошедшего установит следователь по ДТП.

На месте аварии работала полиция
Информатор
От удара автомобиль перевернулся
Информатор
Двоих пострадавших в ДТП госпитализировали
Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Каменском на "зебре" сбили двух женщин с 4-летним ребенком, девочка скончалась на месте.

Комментировать
Днепр Происшествия

Смотрите также

В Украине установлен новый антирекорд по количеству больных COVID-19: статистика Минздрава на 19 августа

ЕС официально не признал выборы в Беларуси и попросит Лукашенко уйти

В Раде создадут ВСК по "госизмене" Ермака

В Беларуси нашли мертвым члена избиркома, который отказался подписать протокол о результатах выборов

Оппозиция Беларуси выступила за дружбу с Россией и ЕС