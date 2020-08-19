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В Днепре авто сбило дорожного рабочего и перевернулось. Фото и видео

София Закревская
София Закревская
Происшествия
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В Днепре авто сбило дорожного рабочего и перевернулось. Фото и видео

В Днепре авто сбило дорожного рабочего и перевернулось. Информатор

В среду, 19 августа, в Днепре на Набережной Победы автомобиль Suzuki на скорости сбил дорожного рабочего.

Легковой автомобиль врезался в бордюр, снес мужчину, а после – перевернулся. ДТП произошло в районе Крестьянского спуска, сообщает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Водитель Suzuki не справился с управлением транспортным средством.

В результате аварии рабочего с закрытым переломом ноги госпитализировали в городскую больницу № 16. Водителя с сотрясением мозга доставили в больницу № 6. По предварительным данным, автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте аварии работала полиция. Все причины произошедшего установит следователь по ДТП.

На месте аварии работала полиция

На месте аварии работала полиция Информатор

От удара автомобиль перевернулся

От удара автомобиль перевернулся Информатор

Двоих пострадавших в ДТП госпитализировали

Двоих пострадавших в ДТП госпитализировали Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Каменском на "зебре" сбили двух женщин с 4-летним ребенком, девочка скончалась на месте.

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