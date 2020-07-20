В Днепре авто сбило девушку на "зебре". Фото с места аварии
В Днепре авто сбило девушку на "зебре". Коллаж
В понедельник, 20 июля, в Днепре легковой автомобиль Ford сбил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
Авария произошла на проспекте Пушкина в районе дома № 77а. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Медики "скорой" оказали пострадавшей первую помощь на месте, после чего госпитализировали в 16-ю городскую больницу. На данный момент ее жизни ничего не угрожает.
В Днепре авто сбило девушку на "зебре" Фото: Информатор
Все обстоятельства произошедшего выясняли правоохранители. Движение транспорта на данном участке дороги временно затруднено.
В Днепре авто сбило девушку на "зебре" Фото: Информатор
В Днепре авто сбило девушку на "зебре" Фото: Информатор
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре полиция возбудила уголовное дело по факту избиения девушки в маршрутном такси.