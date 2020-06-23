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В Днепре авто протаранило маршрутку и влетело в дерево: есть пострадавшие. Фото

Алина Рашевская
Алина Рашевская
Происшествия
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В Днепре авто протаранило маршрутку и влетело в дерево: есть пострадавшие. Фото

ДТП в Днепре

Во вторник, 23 июня, в Днепре на улице Томской ВАЗ врезался в маршрутку, после чего вылетел на встречную полосу и разбился о дерево.

Предварительно, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, пытаясь объехать маршрутку. В результате он получил серьезные травмы головы, сообщает Информатор.

Мужчину госпитализировали в городскую больницу №6. Ни водитель, ни пассажиры маршрутки не пострадали.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре трехколесный мотоцикл сбил на пешеходном переходе ребенка, после чего скрылся с места.

УкраинаДнепр
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