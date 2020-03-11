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11 марта • обновлено в 18:42
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Алина Рашевская

В Днепре авто после ДТП влетело в маршрутку с людьми. Фото и видео

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В среду, 11 марта, в Днепре на проспекте Героев произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. Daewoo Lanos на скорости задел Mitsubishi, после чего его отбросило в маршрутку.

В результате столкновения пострадали трое человек. Предварительно, водитель Daewoo мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Инцидент произошел около 15:30. Известно, что в момент случившегося маршрутчик мыл машину. В результате столкновения его зажало между двумя автомобилями. Он получил множественные открытые переломы.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

Травмировались также водитель и пассажирка Daewoo. Всех пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали их в 16-ю больницу.

Во всех обстоятельствах ДТП разбирались правоохранители.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на ходу вспыхнул автомобиль с людьми. Пламя быстро распространилось на всю машину и она сгорела дотла.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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