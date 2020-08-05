В Днепре авто 'подрезало' автобус с пассажирами: есть пострадавшие

В Днепре авто "подрезало" автобус с пассажирами. "Информатор"

В Днепре 4 августа на перекрестке улиц Калиновая и Образцова произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает "Информатор", автомобиль Fiat "подрезал" автобус №36. В результате пострадали два человека (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Со слов водителя автобуса, когда он отъезжал от остановки "Образцова", его "подрезал" автомобиль Fiat. Легковушка начала перестраиваться из левой полосы в правую. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса резко ударил по тормозам.

В Днепре авто "подрезало" автобус с пассажирами. Фото "Информатор"

В результате травмировались два пассажира: мужчина ударился головой о лобовое стекло, а женщина повредила ногу.

Отметим, что водитель Fiat не остановился и скрылся с места происшествия.

В Днепре авто "подрезало" автобус с пассажирами. Фото "Информатор"

В Днепре авто "подрезало" автобус с пассажирами. Фото "Информатор"

На место приехали сотрудники полиции и медики. Врачи госпитализировали пострадавших в 6 городскую больницу.

Теперь правоохранители будут выяснять все обстоятельства ДТП.

В Днепре авто "подрезало" автобус с пассажирами. Фото "Информатор"

В Днепре авто "подрезало" автобус с пассажирами. Фото "Информатор"

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