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28 апреля • обновлено в 11:22
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Алина Рашевская
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В Днепре авто на скорости залетело под грузовик: есть пострадавший. Фото

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Во вторник, 28 апреля, в Днепре на Сичеславской Набережной "Волга" на высокой скорости залетела под прицеп грузовика.

Удар был такой силы, что легковушка превратилась в груду металла. Ее водитель выжил, однако серьезно пострадал, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, потерпевший вовремя не среагировал на торможение фуры, которая двигалась перед ним. Мужчину с травмой головы и многочисленными царапинами госпитализировали в 16-ю городскую больницу.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошло жуткое ДТП на улице Андрейченко. Водителя ВАЗ вырезали из машины.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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Днепр Происшествия

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