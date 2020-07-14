В Днепре авто на скорости влетело в столб: водитель погиб на месте. Фото, видео

Смертельное ДТП на Набережной в Днепре. Фото: Информатор

В Соборном районе Днепра на улице Набережная Победы 13 июля автомобиль BMW протаранил электроопору.

Полученные в результате столкновения травмы оказались для водителя иномарки несовместимыми с жизнью. Мужчина 1984 года рождения скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области. Внимание! Фото 18+

Из покореженного автомобиля погибшего пришлось доставать спасателям. Они "вырезали" его из салона при помощи гидравлического инструмента.

Смертельное ДТП на Набережной в Днепре Фото: Информатор

Смертельное ДТП на Набережной в Днепре Фото: Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в результате столкновения авто и скутера пострадала женщина.