В Днепре авто на скорости влетело в автобус: водителя с остановкой сердца спасли медики

На улице Киевской в Днепре 28 июля автомобиль ВАЗ на полной скорости врезался в рейсовый автобус "Днепр-Каменское".

Пассажир легковушки успел выпрыгнуть из машины до столкновения. Ее водителю повезло меньше – мужчина получил серьезные травмы, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

ДТП в Днепре Фото: Информатор

ДТП в Днепре Фото: Информатор

По словам очевидцев, ВАЗ, который двигался на выезд из города, внезапно вылетел на встречную полосу движения. Водитель автобуса среагировать никак не успел.

Сердце пострадавшего медикам удалось запустить лишь спустя полчаса реанимационных мероприятий. Как только пульс появился, его в срочном порядке госпитализировали в больницу в сопровождении полиции.

ДТП в Днепре Фото: Информатор

ДТП в Днепре Фото: Информатор

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