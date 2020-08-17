В Днепре авто на скорости сбило велосипедиста: пострадавший скончался на месте

В Днепре 16 августа на улице Новошкольной автомобиль Mazda сбил велосипедиста.

Полученные травмы оказались для водителя двухколесного несовместимыми с жизнью. Он скончался на месте аварии, сообщает Информатор. Внимание! Фото 18+

ДТП произошло около 23:45. Известно, что велосипедист двигался в сторону шинного завода. Mazda, в свою очередь, направлялась в сторону Криворожского шоссе. Предварительно, водитель легковушки пошел на обгон и не заметил велосипед.

ДТП в Днепре Информатор

На помощь потерпевшем вызвали бригаду скорой помощи, однако к прибытию медиков он уже был мертв. Врачам ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть.

ДТП в Днепре Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре водитель с приступом эпилепсии попал в ДТП.

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