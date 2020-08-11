В Днепре авто на скорости сбило молодого парня: пострадавшего госпитализировали. Фото

В Днепре вечером 10 августа на улице Юрия Савченко автомобиль Peugeot сбил 19-летнего парня.

В результате аварии пешеход получил множественные переломы. Пострадавшего госпитализировали в больницу имени Мечникова, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам очевидцев, Peugeot ехал на большой скорости в сторону улицы Уральской. На проезжую часть в неположенном месте вышли трое молодых людей. Двое из них успели отбежать в сторону, однако третий угодил под колеса легковушки.

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре автомойщик на угнанном авто попал в ДТП и травмировал ребенка.