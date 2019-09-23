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23 сентября • обновлено в 12:26
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В Днепре "атаковали" офис ПриватБанка: первые фото

1.5т Читать материал на украинском

В Днепре в понедельник, 23 сентября, сотрудники Никопольского завода ферросплавов снова атаковали главный офис ПриватБанка.

Митингующие собрались с самого утра и окружили вход в здание. Как видно на видео, которое опубликовали очевидцы, толпа стучит палками и касками под окнами финучреждения.

"Мирная акция протеста под стенами "Приватбанка" в минувшую пятницу не принесла результатов, поэтому было принято решение продлить акцию и сегодня", - сообщили на странице "Никополь ферросплавный" в Facebook.

Скриншот

Скриншот

"Никополь ферросплавный" в Facebook

Ранее OBOZREVATEL писал, что сотрудники Никопольского завода ферросплавов объявили протест. В пятницу, 20 сентября, с 7:45 утра 10 автобусов с рабочими завода окружили здание главного офиса ПриватБанка в Днепре. Бастовали около 500 человек.

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Скриншот из видео

Скриншот из видео

Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Telegram-канал "Х**вый Днепр"

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Место
Украина Днепр
Теги
ПриватБанк митинг
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