В Днепре "атаковали" офис ПриватБанка: первые фото

В Днепре в понедельник, 23 сентября, сотрудники Никопольского завода ферросплавов снова атаковали главный офис ПриватБанка.

Митингующие собрались с самого утра и окружили вход в здание. Как видно на видео, которое опубликовали очевидцы, толпа стучит палками и касками под окнами финучреждения.

"Мирная акция протеста под стенами "Приватбанка" в минувшую пятницу не принесла результатов, поэтому было принято решение продлить акцию и сегодня", - сообщили на странице "Никополь ферросплавный" в Facebook.

Скриншот "Никополь ферросплавный" в Facebook

Ранее OBOZREVATEL писал, что сотрудники Никопольского завода ферросплавов объявили протест. В пятницу, 20 сентября, с 7:45 утра 10 автобусов с рабочими завода окружили здание главного офиса ПриватБанка в Днепре. Бастовали около 500 человек.

Скриншот из видео Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Скриншот из видео Telegram-канал "Х**вый Днепр"

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