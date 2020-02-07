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8 февраля • обновлено в 07:30
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/ Происшествия

София Ковнир

В Днепре агрессивный мужчина напал с ножом на шумных соседей

1.3т
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В четверг, 6 февраля, в Днепре на улице Надежды Алексеенко произошла кровавая драка между соседями.

Двум мужчинам нанес телесные повреждения их сосед, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Мужчина напал на своих соседей

Мужчина напал на своих соседей

Укринформ

На место происшествия прибыли полицейские и обнаружили двух мужчин с телесными повреждения в виде колото-резаных ран. Медики их госпитализировали.

Мужчина напал на своих соседей

Мужчина напал на своих соседей

Пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области

По словам пострадавших, на них напал их сосед. Якобы ему не понравилось, что они громко себя вели.

Патрульные задержали нападавшего возле дома. В его квартире обнаружили нож и одежду со следами крови.

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Мужчина напал на своих соседей

Мужчина напал на своих соседей

Пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Голубовка сотрудница скорой медицинской помощи подверглась насилию во время вызова. На медработницу напала пьяная женщина, на дом к которой прибыла бригада "скорой".

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
нападение
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