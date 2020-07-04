В Днепре 9 спасателей тушили пожар в заброшенном здании

В Службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Любарского в Днепре: горело заброшенное здание.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, событие произошло 4 июля, около 6:30 утра.

По вызову сразу были направлены дежурные отделения третьей государственной пожарно-спасательной части восьмого государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что пожар возник внутри неэксплуатируемого сооружения. Огнем уничтожен мусор на площади 160 квадратных метров.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.

Причина пока неизвестна ГСЧС в Днепропетровской области

Горело заброшенное здание ГСЧС в Днепропетровской области

Пострадавших нет ГСЧС в Днепропетровской области

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