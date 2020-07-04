В Днепре 9 спасателей тушили пожар в заброшенном здании

Яна Коваль Происшествия 17:03, 4.07.2020

В Службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Любарского в Днепре: горело заброшенное здание.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, событие произошло 4 июля, около 6:30 утра.

По вызову сразу были направлены дежурные отделения третьей государственной пожарно-спасательной части восьмого государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что пожар возник внутри неэксплуатируемого сооружения. Огнем уничтожен мусор на площади 160 квадратных метров.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.

Причина пока неизвестна
ГСЧС в Днепропетровской области
Горело заброшенное здание
ГСЧС в Днепропетровской области
Пострадавших нет
ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что на пересечении Слобожанского проспекта и улицы Байкальской случилось ДТП: столкнулись автомобили Chevrolet и Opel. На месте событий работали сотрудники полиции и скорой помощи. Врачи госпитализировали пострадавшего.

Комментировать
Днепр Происшествия

Смотрите также

Печать денег, накручивание инфляции: Смолий назвал "красные линии", которые отказался перейти НБУ

Киву в Раде поймали на переписке с "Яной Блядинской": потратил на нее за неделю 16 тыс. грн. Фото

Зеленский заявил, что сдерживать курс гривни не нужно

Кидал всех, побежал в Москву, – Яценюк напомнил, кто оставил страну с пустой казной

В Украине похолодает до 12 градусов: синоптики дали прогноз на ближайшие дни