В Днепре 7-летний мальчик утонул в свой день рождения. Информатор

В среду, 12 августа, в Днепре во время отдыха на канале жилмассива Ломовский утонул 7-летний мальчик.

Ребенок праздновал свой день рождения на пляже вместе с семьей. В какой-то момент он нырнул и исчез, сообщает Информатор. Внимание! Фото и видео 18+

На место вызвали спасателей и правоохранителей. Мальчика достали из-под воды уже мертвым.

В Днепре 7-летний мальчик утонул в свой день рождения Информатор

В Днепре 7-летний мальчик утонул в свой день рождения Информатор

Как сообщает "Днепр оперативный", ребенка недоглядела его мать. Мальчик купался в водоеме сам, пока женщина распивала алкогольные напитки вместе с сожителем. Тело погибшего нашли на глубине семи метров и на расстоянии 10-ти метров от берега.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре пьяный отчим потерял 6-летнего ребенка в ТРЦ.