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19 мая • обновлено в 16:45
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Алина Рашевская
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В Днепре 6-месячный ребенок умер из-за полиэтиленового пакета

1.6т
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В Днепре 18 мая 6-месячный ребенок умер от асфиксии.

Младенец подавился полиэтиленовым пакетом. Инцидент произошел в присутствии его отца, сообщает Информатор со ссылкой на директора Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радия Шевченко.

На помощь малышу сразу же вызвали "скорую помощь". Медики проводили сердечно-легочную реанимацию в течение 45 минут, однако спасти его так и не удалось.

В Днепре 6-месячный ребенок умер из-за полиэтиленового пакета

В Днепре 6-месячный ребенок умер из-за полиэтиленового пакета

almaty.tv

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге Днепропетровской области 18 мая патрульные помогли девочке с эпилептическим приступом. Инцидент произошел в Центрально-Городском районе на улице Довженко.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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