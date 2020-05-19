В Днепре 18 мая 6-месячный ребенок умер от асфиксии.

Младенец подавился полиэтиленовым пакетом. Инцидент произошел в присутствии его отца, сообщает Информатор со ссылкой на директора Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радия Шевченко.

На помощь малышу сразу же вызвали "скорую помощь". Медики проводили сердечно-легочную реанимацию в течение 45 минут, однако спасти его так и не удалось.

В Днепре 6-месячный ребенок умер из-за полиэтиленового пакета almaty.tv

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге Днепропетровской области 18 мая патрульные помогли девочке с эпилептическим приступом. Инцидент произошел в Центрально-Городском районе на улице Довженко.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!