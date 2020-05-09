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9 мая • обновлено в 11:05
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Игорь Кравченко

В Днепре 6-летний ребенок спас мать от передозировки наркотиками: детали страшного ЧП

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В Днепре мальчик звал на помощь людей, чтобы спасти свою мать и ее приятелей от передозировки наркотиками.

Полицейские и медики спасли жизнь женщины и двух мужчин с передозировкой. Помог им в этом сын женщины, который стал свидетелем того, как взрослые употребляли наркотики. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

Двух мужчин почти в бессознательном состоянии и женщину обнаружили патрульные на берегу пруда в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра. По прибытию патрульных, на месте уже работали врачи "скорой", которые сообщили, что у мужчин острое наркотическое отравление.

Мальчик стал свидетелем того, как взрослые употребляли наркотики

Мальчик стал свидетелем того, как взрослые употребляли наркотики

Скриншот из видео

Молодая женщина, мать мальчика, которая находилась с мужчинами, и могла отвечать на вопросы, сообщила, что они употребляли запрещенные вещества. Ребенок стал свидетелем этого.

Мальчик отреагировал на опасность и бросился спасать жизни безответственных взрослых, которые, к тому же, прибыли на так называемый "наркотический пикник" на автомобиле.

Мужчин госпитализировали в больницу. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу и инспектора ювенальной превенции.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 15-летний парень открыл стрельбу из окна квартиры. Предварительно, подросток находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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Днепр Происшествия

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