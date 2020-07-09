В Днепре 6-летний ребенок бросился под колеса легковушки

Алина Рашевская Происшествия 10:17, 9.07.2020

В Днепре 8 июля на перекрестке улиц Сергея Подолинского и Сечевых Стрельцов Ford Fiesta сбил 6-летнего мальчика. Столкновение произошло на пешеходном переходе.

Ребенок выбежал на дорогу, не убедившись в отсутствии транспорта. Водитель легковушки начал тормозить, но времени на остановку не хватило, сообщает Информатор.

Пострадавшего госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. Предварительно, удар был достаточно сильным, но ребенок сознание не терял.

ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге 3-летний ребенок выпал из окна.

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Днепр Происшествия

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