В Днепре 6-летний ребенок бросился под колеса легковушки
ДТП в Днепре. Информатор
В Днепре 8 июля на перекрестке улиц Сергея Подолинского и Сечевых Стрельцов Ford Fiesta сбил 6-летнего мальчика. Столкновение произошло на пешеходном переходе.
Ребенок выбежал на дорогу, не убедившись в отсутствии транспорта. Водитель легковушки начал тормозить, но времени на остановку не хватило, сообщает Информатор.
Пострадавшего госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. Предварительно, удар был достаточно сильным, но ребенок сознание не терял.
ДТП в Днепре Информатор
ДТП в Днепре Информатор
ДТП в Днепре Информатор
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