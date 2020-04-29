В Днепре 2-летний ребенок попал под колеса автомобиля

Алина Рашевская Происшествия 13:59, 29.04.2020

В среду, 29 апреля, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого "Газель" совершила наезд на 2-летнего мальчика.

Машина двигалась по дворовой дороге. Несмотря на небольшую скорость, водитель грузовика не успел затормозить, когда под колеса внезапно выскочил ребенок, сообщает "Днепр оперативный".

Потерпевшего с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма" госпитализировали в областную детскую больницу. Инцидент произошел на глазах у его матери. На месте аварии все детали выясняли правоохранители.

ДТП в Днепре
ГТРК Саратов

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на Сичеславской Набережной "Волга" на высокой скорости залетела под прицеп грузовика. Удар был такой силы, что легковушка превратилась в груду металла.

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Днепр Происшествия

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