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29 апреля • обновлено в 14:49
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Алина Рашевская
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В Днепре 2-летний ребенок попал под колеса автомобиля

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В среду, 29 апреля, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого "Газель" совершила наезд на 2-летнего мальчика.

Машина двигалась по дворовой дороге. Несмотря на небольшую скорость, водитель грузовика не успел затормозить, когда под колеса внезапно выскочил ребенок, сообщает "Днепр оперативный".

Потерпевшего с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма" госпитализировали в областную детскую больницу. Инцидент произошел на глазах у его матери. На месте аварии все детали выясняли правоохранители.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

ГТРК Саратов

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на Сичеславской Набережной "Волга" на высокой скорости залетела под прицеп грузовика. Удар был такой силы, что легковушка превратилась в груду металла.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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Днепр Происшествия

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