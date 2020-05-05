В Днепре 2-летний ребенок опрокинул на себя кипяток: мальчик в реанимации

Карина Бондаренко Происшествия 10:02, 5.05.2020

В Днепропетровской областной детской клинической больнице на Космической врачи спасают двухлетнего Руслана с ожогами всего тела.

Маленький мальчик дома потянул за полотенце и перевернул на себя литровую кружку кипятка, сообщила волонтер Александра Сова-Тимощекова на своей странице в Facebook.

Мама ребенка была рядом в этот момент, однако быстро снять одежду с него не получилось. Завтра мальчику проведут первую операцию. Сколько всего их понадобится – врачи сказать точно не могут.

Вы можете помочь малышу, переведя деньги:

  • Cчет (получатель БФ "Совушка") ЕДРПОУ/ДРФО 41414462;

  • МФО 307770;

  • р/с 26004010029952;

  • Карта фонда 5583 3501 0037 3193 (через терминал);

  • Карта Приват Банка 5168 7427 1212 6501 (карта оформлена на Тимощенкова Александра). При переводе указать для Руслана;

  • Связаться с волонтером можно по номеру: (067) 562-20-44 – Саша.

Как писал OBOZREVATEL ранее, фельдшер из Днепра Дмитрий Винниченко показал начисление зарплаты, по которому видно, что одно суточное дежурство медика оценивают в 250 гривен.

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