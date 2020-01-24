В Днепре 2-летний мальчик умер от гриппа: подробности

В Днепре 2-летний мальчик умер из-за гриппа. Ребенок заболел 20 января и ему поставили диагноз "поражение вирусом гриппа А".

Болезнь быстро прогрессировала и перешла в тяжелую форму. Об этом сообщает Информатор.

Кроме того, летальные исходы зафиксировали и в других регионах Украины. Всего таких случаев по состояние на 24 января - 11.

В Днепропетровской области отмечают рост заболеваемости гриппом. К медикам за помощью обратились уже 13800 человек, из них 8200 - дети.

В Днепре 2-летний мальчик умер от гриппа ukraina.ru

"У большинства людей болезнь протекает без осложнений, выздоровление наступает через неделю при должном лечении. Однако тяжелая форма болезни может быстро прогрессировать в пневмонию. При отсутствии необходимого лечения вирус может привести к летальному исходу в течение 24 часов после появления признаков", –рассказала врач-педиатр Анна Камнева.

По словам врача, высокий риск развития тяжелой формы болезни угрожает в первую очередь людям с пониженным иммунитетом: беременным женщинам, пожилым людям, детям в возрасте до двух лет и людям с хроническими болезнями легких.

Симптомы гриппа: высокая температура в течение нескольких дней, которая тяжело сбивается; головная боль в лобной части; боль в мышцах и слабость.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине начали массово закрывать школы на карантин из-за резкой заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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