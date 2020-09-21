В Днепре 17-летний подросток прыгнул с моста в реку. Фото с места ЧП

София Ковнир Происшествия 08:00, 21.09.2020

В Днепре 20 сентября в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что с Нового моста в реку прыгнул парень.

На место немедленно была направлена Водолазно-спасательная группа, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, в воде на расстоянии 100 метров от берега находился 17-летний подросток. Водолазы-спасатели оперативно достали парня на берег.

В Днепре 17-летний подросток прыгнул с моста в реку
Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Пострадавшего ребенка с предварительным диагнозом "общее переохлаждение" госпитализировали в областную детскую клиническую больницу.

На данный момент все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Днепре 17-летний подросток прыгнул с моста в реку
Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Отметим, что к спасению были привлечены три человека личного состава и лодка "Колибри" ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Кривом Роге 13-летний мальчик упал в подвал заброшенного здания шахты. Ребенок оказался на глубине шести метров.

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