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3 июня • обновлено в 14:41
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В Днепре 16-летняя девушка хотела покончить с собой из-за родителей. Видео спасения

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В среду, 3 июня, в Днепре молодая девушка позвонила в полицию и сообщила о своем намерении прыгнуть с Нового моста.

Горожанка находилась под воздействием большого количества антидепрессантов и нейролептиков. Инцидент произошел около 11 часов утра, передает "Днепр оперативный".

Полиция и МЧС на месте происшествия

Полиция и МЧС на месте происшествия

dnepr.express

Пока диспетчер "102" пытался успокоить девушку, к месту событий уже выехали экипажи патрульной полиции и службы спасения.

Как сообщили правоохранители, у девушки были проблемы с родителями, поэтому она решилась на такой отчаянный шаг.

Полиция на месте происшествия

Полиция на месте происшествия

dnepr.express

Помимо полиции, на место прибыла и бригада скорой помощи. Из-за количества принятых таблеток у девушки могла случиться интоксикация организма. Медики доставили ее в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в среду, 13 мая, на Новом мосту в Днепре на ходу загорелся легковой автомобиль Fiat.

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