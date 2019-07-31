В Днепре 15-летний пьяный водитель устроил гонки с патрульными

В Днепре в ночь на 31 июля полицейские задержали несовершеннолетнего водителя Kia Cerrato, который управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Несмотря на требование патрульных остановить автомобиль, подросток продолжал нарушать правила дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Днепропетровской области.

В Днепре подросток устроил гонки с патрульными РБК-Украина

На улице Курчатова водитель не справился с управлением и наехал на бордюр, повредив колесо автомобиля. Патрульным удалось заблокировать транспортное средство, после чего водитель попытался убежать. Его догнали и задержали.

В Днепре задержали нетрезвого 15-летнего водителя Патрульная полиция в Днепропетровской области

Как оказалось, за рулем находился 15-летний подросток. Полицейские сообщили о данном факте в ювенальную превенцию и матери несовершеннолетнего водителя. Нарушителя доставили в больницу для осмотра, а затем передали в Шевченковское отделение полиции. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

В Днепре задержали нетрезвого 15-летнего водителя Патрульная полиция в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в больнице скончалась 18-летняя потерпевшая в ДТП в Желтых Водах.

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