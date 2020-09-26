В Днепре 13-летняя девочка впала в кому после падения из многоэтажки. Фото

В Днепре на улице Добровольцев, 4 13-летняя девочка выпала с 12 этажа высотки. Ребенок получил тяжелые травмы.

Пострадавшую госпитализировали в детскую областную больницу в состоянии комы 3-й степени. Также у нее множественные ушибы головы, сообщает "Днепр оперативный".

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В квартире, где произошел инцидент, находилась семья девочки: 25-летний брат, бабушка, мать и отец, который с ними не живет. На кухне была найдена записка, рядом с которой лежало лезвие.

В письме девочка просила прощения у своего отца и говорила, что ей надоело так жить. По словам матери ребенка, в тот день ее дочь была дома у папы и поссорилась с ним. После возвращения домой ни с кем из родных она не конфликтовала.

Все обстоятельства произошедшего установят правоохранители. По информации, полученной от врачей больницы на улице Космической, куда доставили девочку, у нее дважды происходила остановка сердца.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре школьников массово отправили на самоизоляцию из-за COVID-19. На дистанционное обучение перевели тысячи детей.