В Днепр военным вертолетом из зоны ООС эвакуировали раненых бойцов

Игорь Кравченко Происшествия 12:22, 2.05.2020

В субботу, 2 мая, военным вертолетом провели две эвакуации в Днепр военнослужащих из зоны ООС.

В Днепр были доставлены шесть бойцов, из них двое раненные. Еще четверо военных – заболевшие. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советница главы Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа.

"В 8:50 в Днепр был эвакуирован ранен Защитник в сознании, но ранения тяжелое. Нейрохирурги Мечникова забрали в операционную. Привлечен и специалист областной офтальмологической больницы. В 10:00 эвакуированы пять Защитников, один ранен вчера и четверо больных", - написала Татьяна Губа.

Скриншот
Facebook/Татьяна Губа

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепр из зоны ООС военным вертолетом эвакуировали троих раненых бойцов и одного больного. Защитники получили ранения в период с 24 по 26 апреля.

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