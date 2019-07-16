В Днепр военным вертолетом эвакуировали бойца с ранением глаза

В Днепр доставили военнослужащего, который получил тяжелое осколочное ранение глаза во время обстрела в зоне ООС.
Бойцу 21 год. Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава областного координационного совета помощи раненым Татьяна Губа.
В Днепр эвакуировали
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"Солнышко сейчас оперируют в областной офтальмологической больнице. Спонсор на оплату расходных медицинских материалов есть, операция обеспечена в полном объеме", - рассказала Губа.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепр авиацией доставили трех раненых бойцов.
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