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В Днепр военным вертолетом эвакуировали бойца с ранением глаза

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В Днепр доставили военнослужащего, который получил тяжелое осколочное ранение глаза во время обстрела в зоне ООС.

Бойцу 21 год. Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава областного координационного совета помощи раненым Татьяна Губа.

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В Днепр эвакуировали

В Днепр эвакуировали

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"Солнышко сейчас оперируют в областной офтальмологической больнице. Спонсор на оплату расходных медицинских материалов есть, операция обеспечена в полном объеме", - рассказала Губа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепр авиацией доставили трех раненых бойцов.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр боец АТО ООС
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