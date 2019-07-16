В Днепр военным вертолетом эвакуировали бойца с ранением глаза

В Днепр доставили военнослужащего, который получил тяжелое осколочное ранение глаза во время обстрела в зоне ООС.

Бойцу 21 год. Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава областного координационного совета помощи раненым Татьяна Губа.

В Днепр эвакуировали Днепр. Главное

"Солнышко сейчас оперируют в областной офтальмологической больнице. Спонсор на оплату расходных медицинских материалов есть, операция обеспечена в полном объеме", - рассказала Губа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепр авиацией доставили трех раненых бойцов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!