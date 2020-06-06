В Днепр вертолетом из зоны ООС эвакуировали военнослужащую с инсультом

В субботу, 6 июня, в Днепр эвакуировали военнослужащую с геморрагическим инсультом.

Военнослужащую Вооруженных сил Украины доставили в областную клиническую больницу имени Мечникова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советница председателя Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа.

"6 июля 3:35 в больницу Мечникова скорая бригады медицины катастроф транспортировала с аэропорта госпожу Ольгу, ВСУ, геморрагический инсульт", – написала Татьяна Губа.

В Днепре вертолетом эвакуировали военнослужащую с инсультом delo.ua

Также она отметила, что эвакуация состоялась в сложных ночных погодных условиях.

"Поклон нашим военным вертолетчикам, медикам и гражданским врачам района ООС, которые приняли Ольгу, сделали КТ и все возможное для стабилизации состояния и подготовки к эвакуации", – добавила советница председателя Днепропетровской ОГА.

Скриншот Facebook/Татьяна Губа

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепр военным вертолетом из зоны ООС эвакуировали раненых бойцов. Доставлены были шесть бойцов, из них двое раненные. Еще четверо военных – заболевшие.