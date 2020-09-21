В Днепр срочно эвакуировали бойца ВСУ с тяжелым ранением

В Днепр срочно эвакуировали военным вертолетом бойца Вооруженных сил Украины с минно-взрывной травмой.

Как сообщила советник главы ДнепрОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook, у защитника поверхностные ранения глаз и тяжелое ранение одной кости.

Так, областные офтальмологи провели операцию и сохранили зрение бойцу. Ситуация с костью сложнее – травматическая ампутация пальца. Военные врачи сделали все возможное, пол ночи оперировали, собирали кость и занимались глазами.

"Я не расспрашивала земляка и военных об обстоятельствах вчерашнего ранения. Медицинское сопровождение на борту обеспечили анестезиологи нашего военного госпиталя. Спасибо всем, кто помогает", – написала Губа.

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