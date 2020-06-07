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7 июня • обновлено в 13:04
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Игорь Кравченко

В Днепр микроавтобус врезался в легковушку и вылетел в кювет: пострадала девушка

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В воскресенье, 7 июня, в Днепре на улице Гаванской столкнулись микроавтобус Ford и автомобиль Mitsubishi.

В результате столкновения микроавтобус вылетел в кювет. Одного из пассажиров госпитализировали, сообщает "Информатор".

По предварительной версии, оба автомобиля ехали в сторону Самарского моста. Двигаясь по правой полосе, Mitsubishi поворачивал налево. В этот момент микроавтобус пошел на обгон. Автомобили столкнулись, в результате чего Ford вылетел в кювет.

Микроавтобус врезался в легковушку и вылетел в кювет

Микроавтобус врезался в легковушку и вылетел в кювет

Информатор

По словам водителя микроавтобуса, мужчина за рулем Mitsubishi не включил "поворотник". Последний же это опровергает и говорит, что перестраивался, соблюдая правила.

На место вызвали скорую – помощь медиков понадобилась девушке, которая ехала в микроавтобусе. Ее госпитализировали в городскую больницу №6. На месте также работала полиция.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на перекрестке столкнулись два автомобиля. В аварии пострадало четыре человека.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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