В Днепр эвакуировали двух "тяжелых" бойцов: подробности

В период с 5 по 7 октября в Днепр эвакуировали двух тяжелораненых бойцов ВСУ.

Защитники были доставлены в гражданские больницы города. Об этом сообщила советник главы Днепропетровской областной администрации Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

В Днепр эвакуировали двух раненых бойцов MediaPort

"За два дня в гражданские больницы Днепра эвакуированы двое раненых защитников. Одно Солнышко с пулевым ранением, второе – с осколочным. Состояние обоих средней тяжести. Одного защитника привезла скорая военных медиков, другого – наша скорая медицины экстренной помощи", – написала Губа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что террористы усилили обстрелы на Донбассе. С 25 сентября террористы на Донбассе в зоне ООС 15 раз обстреливали позиции украинских военных. В результате обстрелов один боец ранен, еще один получил боевую травму.

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