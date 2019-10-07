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7 октября • обновлено в 18:06
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В Днепр эвакуировали двух "тяжелых" бойцов: подробности

1.4т Читать материал на украинском

В период с 5 по 7 октября в Днепр эвакуировали двух тяжелораненых бойцов ВСУ.

Защитники были доставлены в гражданские больницы города. Об этом сообщила советник главы Днепропетровской областной администрации Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

В Днепр эвакуировали двух раненых бойцов

В Днепр эвакуировали двух раненых бойцов

MediaPort

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"За два дня в гражданские больницы Днепра эвакуированы двое раненых защитников. Одно Солнышко с пулевым ранением, второе – с осколочным. Состояние обоих средней тяжести. Одного защитника привезла скорая военных медиков, другого – наша скорая медицины экстренной помощи", – написала Губа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что террористы усилили обстрелы на Донбассе. С 25 сентября террористы на Донбассе в зоне ООС 15 раз обстреливали позиции украинских военных. В результате обстрелов один боец ранен, еще один получил боевую травму.

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Место
Украина Днепр
Теги
ООС боец АТО получил травму
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филипп филипыч
филипп филипыч
на майдане вчерашнем можно новых бойцов набрать) или нет?))
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