В Днепр экстренно эвакуировали двух раненых бойцов с Донбасса

В Днепр доставили двух травмированных военнослужащих из района проведения операции Объединенных сил.
Одного бойца доставили 23 сентября, а второго эвакуировали 24 сентября, сообщает советник главы Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа в Facebook.
В Днепр эвакуировали двух бойцов с травмами
dnipro.depo.ua
"24 сентября в час тридцать ночи в Днепр военным вертолетом эвакуирован травмированный защитник, медицинское сопровождение в сложном ночном полете обеспечила эвакобригада нашего госпиталя", – написала она.
Губа добавила, что состояние бойца стабильное, он находится в сознании.
Врачи областной больницы Мечникова обследовали военнослужащего подготовили его к операции.
Второго бойца эвакуировали из мобильного госпиталя на карете скорой помощи в понедельник.
О характере полученных бойцами травм Губа не сообщает.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в зоне проведения ООС на Донбассе 12 сентября погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины. Это произошло во время выполнения боевого задания.
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