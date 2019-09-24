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24 сентября • обновлено в 14:19
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В Днепр экстренно эвакуировали двух раненых бойцов с Донбасса

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В Днепр доставили двух травмированных военнослужащих из района проведения операции Объединенных сил.

Одного бойца доставили 23 сентября, а второго эвакуировали 24 сентября, сообщает советник главы Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа в Facebook.

В Днепр эвакуировали двух бойцов с травмами

В Днепр эвакуировали двух бойцов с травмами

dnipro.depo.ua

"24 сентября в час тридцать ночи в Днепр военным вертолетом эвакуирован травмированный защитник, медицинское сопровождение в сложном ночном полете обеспечила эвакобригада нашего госпиталя", – написала она.

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Губа добавила, что состояние бойца стабильное, он находится в сознании.

Врачи областной больницы Мечникова обследовали военнослужащего подготовили его к операции.

Второго бойца эвакуировали из мобильного госпиталя на карете скорой помощи в понедельник.

О характере полученных бойцами травм Губа не сообщает.

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Место
Украина Днепр
Теги
ООС Донбасс
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Таскать вам не перетаскать.
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70rus xxx
70rus xxx
Снова угольные разрезы откапывали?
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