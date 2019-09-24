В Днепр экстренно эвакуировали двух раненых бойцов с Донбасса

В Днепр доставили двух травмированных военнослужащих из района проведения операции Объединенных сил.

Одного бойца доставили 23 сентября, а второго эвакуировали 24 сентября, сообщает советник главы Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа в Facebook.

В Днепр эвакуировали двух бойцов с травмами dnipro.depo.ua

"24 сентября в час тридцать ночи в Днепр военным вертолетом эвакуирован травмированный защитник, медицинское сопровождение в сложном ночном полете обеспечила эвакобригада нашего госпиталя", – написала она.

Губа добавила, что состояние бойца стабильное, он находится в сознании.

Врачи областной больницы Мечникова обследовали военнослужащего подготовили его к операции.

Второго бойца эвакуировали из мобильного госпиталя на карете скорой помощи в понедельник.

О характере полученных бойцами травм Губа не сообщает.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в зоне проведения ООС на Донбассе 12 сентября погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины. Это произошло во время выполнения боевого задания.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся