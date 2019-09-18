В Днепр экстренно доставили тяжелораненых бойцов с Донбасса

В ночь на 18 сентября в Днепр военными вертолетами доставили двух раненых бойцов ВСУ с Донбасса.
Один из пострадавших получил тяжелую травму от разрыва мины, второй – ожоги. Об этом сообщила советник главы Днепропетровской областной администрации Татьяна Губа.
В Днепр экстренно доставили бойцов с Донбасса
Бойцов передали днепровским медикам.
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