В Днепр экстренно доставили тяжелораненых бойцов с Донбасса

В ночь на 18 сентября в Днепр военными вертолетами доставили двух раненых бойцов ВСУ с Донбасса.

Один из пострадавших получил тяжелую травму от разрыва мины, второй – ожоги. Об этом сообщила советник главы Днепропетровской областной администрации Татьяна Губа.

В Днепр экстренно доставили бойцов с Донбасса

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Бойцов передали днепровским медикам.

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