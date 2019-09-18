Главная Новости
18 сентября • обновлено в 11:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Днепр экстренно доставили тяжелораненых бойцов с Донбасса

1.4т Читать материал на украинском

В ночь на 18 сентября в Днепр военными вертолетами доставили двух раненых бойцов ВСУ с Донбасса.

Один из пострадавших получил тяжелую травму от разрыва мины, второй – ожоги. Об этом сообщила советник главы Днепропетровской областной администрации Татьяна Губа.

В Днепр экстренно доставили бойцов с Донбасса

В Днепр экстренно доставили бойцов с Донбасса

Новости
В Днепре нашли мертвым пропавшего военного

Бойцов передали днепровским медикам.

В Днепр экстренно доставили тяжелораненых бойцов с Донбасса

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина Днепр
Тег
Донбасс
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
4
6
Смешно
1
Интересно
8
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Исаев Максим
Исаев Максим
Как обычно, после "мощ-щ-щ-ных ударов" ВеСеУ поломанных киборгов на ремонт тащат, при этом клянча в интернете подаяния на запчасти...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
70rus xxx
70rus xxx
Переговоры о мире,это предательство страны))).Думаю,эти ребята полностью поддерживают.Бесплатные мячики на дороге не валяются.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
филипп филипыч
филипп филипыч
кто их заставлял идти на войну? никто, сами пошли. сами и получили. не пошли бы не получили.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
филипп филипыч
филипп филипыч
70rus xxx, жадность до добра не доводит)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
70rus xxx
70rus xxx
филипп филипыч, ты молодец.А тыщща в день?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel