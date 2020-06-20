В Днепр доставили новых раненых из зоны ООС

Алина Рашевская Происшествия 15:26, 20.06.2020

В Днепр 19 июня из зоны ООС эвакуировали четырех бойцов.

Троих военнослужащих с ранениями глаз доставили военными вертолетами. Еще одного защитника с повреждением органа зрения приняли медики "скорой помощи" на границе области, сообщила на своей странице в Facebook советник главы Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа.

Одного бойца направили в реанимацию политравмы областной больницы Мечникова, остальных – в военный госпиталь. Они прошли обследование и уже получили все необходимые оперативные вмешательства.

Скриншот
Facebook/Татьяна Губа

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 19 июня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

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Днепр Происшествия

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