В Днепр доставили новых раненых из зоны ООС
В Днепр доставили новых раненых из зоны ООС
В Днепр 19 июня из зоны ООС эвакуировали четырех бойцов.
Троих военнослужащих с ранениями глаз доставили военными вертолетами. Еще одного защитника с повреждением органа зрения приняли медики "скорой помощи" на границе области, сообщила на своей странице в Facebook советник главы Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа.
Одного бойца направили в реанимацию политравмы областной больницы Мечникова, остальных – в военный госпиталь. Они прошли обследование и уже получили все необходимые оперативные вмешательства.
Скриншот Facebook/Татьяна Губа
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 19 июня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.