В Днепр доставили новых раненых из зоны ООС

В Днепр 19 июня из зоны ООС эвакуировали четырех бойцов.

Троих военнослужащих с ранениями глаз доставили военными вертолетами. Еще одного защитника с повреждением органа зрения приняли медики "скорой помощи" на границе области, сообщила на своей странице в Facebook советник главы Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа.

Одного бойца направили в реанимацию политравмы областной больницы Мечникова, остальных – в военный госпиталь. Они прошли обследование и уже получили все необходимые оперативные вмешательства.

Скриншот Facebook/Татьяна Губа

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 19 июня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.