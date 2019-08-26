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В Днепр доставили двух "тяжелых" бойцов ВСУ: подробности

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В воскресенье, 25 августа, в Днепр на военном вертолете эвакуировали двух тяжелораненых бойцов из зоны ООС.

За их жизнь борются медики больницы имени Мечникова. Об этом сообщила на своей странице в Facebook советник председателя ДнепрОГА Татьяна Губа.

В Днепре спасают тяжелораненого бойца

В Днепре спасают тяжелораненого бойца

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"В 16:10 в аэропорту Днепра приземлился военный вертолет. Сопровождение двух раненых обеспечила эвакуационная бригада нашего военного госпиталя", - написала Губа.

По словам Губы, состояние бойцов крайне тяжелое - во время обстрела оба получили минно-взрывные ранения. Они находятся в сознании, однако подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре военный восхитил поступком в супермаркете. Старший лейтенант ВСУ пришел на помощь кассиру супермаркета, у которой случился приступ эпилепсии. Используя навыки по тактической медицине он оказал девушке первую домедицинскую помощь и организовал людей вокруг для оказания помощи.

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Место
Украина Днепр
Теги
ООС АТО боец АТО
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Kudryashov Aleksandr
Kudryashov Aleksandr
Обоз как всегда оригинален: "во время обстрела оба получили минно-взрывные ранения". Обстрел велся противопехотными минами?
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Keller Sandro
Keller Sandro
Спасать карателя равно тому, что спасать бешеного пса который на тебя накинулся, а ты его хлопнул..
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