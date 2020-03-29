В Днепр авиацией из Донбасса доставили бойца с инсультом

В субботу, 28 марта, в Днепр военным вертолетом эвакуировали военнослужащего в тяжелом состоянии.

На данный момент военнослужащий находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советница главы Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа.

"В Днепр военным вертолетом эвакуирован Защитник с подозрением на геморрагический инсульт. Состояние тяжелое, на искусственной вентиляции легких. Направлен в областную больницу Мечникова. Ждем результатов обследования", – написала она.

Медицинское сопровождение на борту обеспечила эвакуационная бригада Военно-медицинского клинического центра Восточного региона.

Скриншот Facebook/Татьяна Губа

Ранее OBOZREVATEL писал, что врачи областной клинической больницы имени Мечникова в Днепре спасли тяжелораненого 26-летнего бойца ВСУ.

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