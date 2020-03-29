Главная Новости
29 марта • обновлено в 11:01
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Днепр авиацией из Донбасса доставили бойца с инсультом

868
Читать материал на украинском

В субботу, 28 марта, в Днепр военным вертолетом эвакуировали военнослужащего в тяжелом состоянии.

На данный момент военнослужащий находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советница главы Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа.

"В Днепр военным вертолетом эвакуирован Защитник с подозрением на геморрагический инсульт. Состояние тяжелое, на искусственной вентиляции легких. Направлен в областную больницу Мечникова. Ждем результатов обследования", – написала она.

Медицинское сопровождение на борту обеспечила эвакуационная бригада Военно-медицинского клинического центра Восточного региона.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Татьяна Губа

Ранее OBOZREVATEL писал, что врачи областной клинической больницы имени Мечникова в Днепре спасли тяжелораненого 26-летнего бойца ВСУ.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
3
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Южный Гарик
Южный Гарик
Перепил накануне, а с утра бахнул инсульт.... Алкоголизм до добра мне доводит
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Днепр Происшествия

Коронавирус. Самое важное

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги