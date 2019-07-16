Под Днепром горел частный дом: с подозреваемым расправились соседи

15-го июля около 22:30 в Кривом Роге загорелся частный дом.
Как утверждают очевидцы, в него бросили "коктейль Молотова". Об этом сообщает "Первый городской".
Пожар под Днепром
коллаж
У здания загорелась крыша. В результате возгорания никто не пострадал.
На пожар сбежались соседи. Они нашли виновного и избили его.
В Кривом Роге горел частный дом
Первый городской
Обстоятельства происшествия выясняли правоохранители на месте пожара.
Возгорание на Днепропетровщине
Первый городской
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России в пожаре погибли 14 моряков-подводников.
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