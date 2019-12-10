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10 декабря • обновлено в 13:36
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Алина Рашевская

В больнице Кривого Рога рухнул потолок: фото с места ЧП

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В Кривом Роге Днепропетровской области в одном из кабинетов городской больницы № 1 произошло обрушение потолка.

В происшествии обошлось без жертв. Об этом сообщает Первый криворожский (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В больнице Кривого Рога рухнул потолок

В больнице Кривого Рога рухнул потолок

Первый криворожский

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Инцидент случился в Металлургическом районе на улице Святогеоргиевской. Обвал случился на верхнем третьем этаже медицинского учреждения. Ранее в этом помещении выписывали больничные листы.

По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал. В целях безопасности проход на этаж временно перекрыли.

В больнице Кривого Рога рухнул потолок

В больнице Кривого Рога рухнул потолок

Первый криворожский

В больнице Кривого Рога рухнул потолок

В больнице Кривого Рога рухнул потолок

Первый криворожский

В больнице Кривого Рога рухнул потолок

В больнице Кривого Рога рухнул потолок

Первый криворожский

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в центре Днепра накрыли бордель. Через интернет и среди знакомых сутенерши находили молодых девушек, у которых были трудности с деньгами, и вербовали их для занятия проституцией.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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