Аэропорт Днепра возобновил работу: найдено пять авиабомб. Видео

В воскресенье, 8 марта, на заправке аэропорта Днепра пиротехники нашли пять авиабомб.

В аэропорту Днепра завершилось изъятие боеприпасов с территории заправочной станции. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

С 9:00 аэропорт был закрыт для приема и взлета. Со 150-метровой зоны вокруг заправки была проведена эвакуация персонала аэропорта.

В общем, из-под заправки откопали пять немецких авиабомб ЅС-10 времен Второй Мировой войны. Авиационные бомбы вывезли с территории аэропорта и взорвали на полигоне.

В аэропорту Днепра нашли пять авиабомб Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

В аэропорту Днепра нашли пять авиабомб Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

В аэропорту Днепра нашли пять авиабомб Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

В 12:10 международный аэропорт "Днепропетровск" открылся для взлета и посадки.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре закрыли аэропорт из-за опасности взрывов. Работа приостановлена из-за боеприпасов времен Второй мировой войны.

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