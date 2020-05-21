Утонула фура: момент обрушения моста под Днепром попал на видео

Карина Бондаренко Происшествия 18:35, 21.05.2020

Момент обрушения моста в селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области попал на видео.

Происшествие случилось в среду, 20 мая, когда по нему проезжала фура. Запись с видеокамеры опубликовали на странице общественной организации "Прихист" в Youtube (чтобы посмотреть доскролльте до конца страницы).

В Алексеевке под Днепром обрушился мост
Информатор

Напомним, что мост обрушился через залив Каховского водохранилища. В результате аварии никто не пострадал.

Причиной ЧП позже назвали сам автомобиль, груз которого превышал норму в несколько раз.

В Алексеевке под Днепром обрушился мост
Информатор
В Алексеевке под Днепром обрушился мост
Информатор

Как писал OBOZREVATEL ранее, мост был чуть ли не единственной переправой к нескольким населенным пунктам. Сейчас проезд в Покров и Капуловку будет осуществляться в объезд – через Катериновку или Старозаводское.

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