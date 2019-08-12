Устроилась на работу к ромам и пропала: на Днепропетровщине разыскивают исчезнувшую женщину

В Верховцево ищут 52-летнюю Бакун Ольгу Владимировну, которая уже более недели не появляется дома.

За несколько дней до исчезновения женщина устроилась на работу к ромам. Об этом сообщает "Информатор".

В Днепре пропала 52-летняя женщина Коллаж

Как сообщают родственники пропавшей, женщина неоднократно ночевала на работе, но причину задержки не называла. Также известно, что новые работодатели владели паспортными данными женщины.

В последний раз пропавшая выходила на связь с родными в воскресенье, 4-го августа. 5-го августа родные пытались дозвониться до нее, однако женщина отклоняла звонки, а после и вовсе выключила телефон.

На месте работы исчезнувшей женщины заявили, что ничего о ней не слышали.

Особые приметы: шрам на правой брови, небольшая родинка чуть выше груди.

Была одета в черные бриджи и черно-зеленую футболку. При себе женщина имела паспорт и ИНН.

В Днепре женщина не вернулась с работы Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мужчина пытался "попасть в Хогвартс" на вокзале в Днепре. Он разгонялся и бился головой об металлическую колонну на платформе. В ней осталась огромная вмятина от головы мужчины.

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