Устроил погоню с копами: в Днепре задержали известного блогера. Опубликованы фото

В Днепре в среду, 25 сентября, полиция задержала водителя, превысившего скорость на автомобиле, номера кузова которого не соответствовали номеру регистрации транспортного средства.

Нарушителем оказался блогер Виталий Санжаков, известный под ником Vitos, передает "Информатор" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Подозреваемого задержали недалеко от пересечения проспектов Хмельницкого и Филиппа Орлика. Как рассказали свидетели, водитель проехал достаточно большой маршрут, прежде чем правоохранители его догнали.

Фото с места инцидента Информатор

По непроверенной информации, у блогера нашли газовый баллончик, запрещенный для использования гражданским лицам.

Во время разбирательства водитель пожаловался на плохое самочувствие, поэтому его отвели в автомобиль скорой помощи для обследования. Позже мужчину госпитализировали, с каким диагнозом – пока неизвестно.

Место события окружили "неравнодушные граждане", чем создали затруднение движения на проезжей части.

Фото с места инцидента Информатор

Отметим, Виталий Санжаков известен в Днепре тем, что отстаивает права водителей, снимая на видео правонарушения полиции.

Фото с места инцидента Информатор

Фото с места инцидента Информатор

Фото с места инцидента Информатор

Фото с места инцидента Информатор

Фото с места инцидента Информатор

Фото с места инцидента Информатор

Фото с места инцидента Информатор

Как писал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области 26 сентября сотрудник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибла женщина, еще два человека получили травмы.

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