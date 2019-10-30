Устроил ДТП и скрылся: в Днепре посреди дороги перевернулся Lexus. Фото

В среду, 30 октября, на Мануйловском проспекте в Днепре кроссовер Gratewall столкнулся с Lexus. В результате ДТП последнего выбросило на трамвайные пути и перевернуло.

Водитель внедорожника, который начал резко поворачивать и зацепил Lexus, после столкновения уехал с места происшествия. Перевернутый автомобиль остался лежать на трамвайных путях, сообщает Информатор.

В Днепре посреди дороги перевернулся Lexus Информатор

Водителю пострадавшего автомобиля не понадобилась медицинская помощь. На данный момент полиции неизвестны даже номера предполагаемого виновника ДТП. На проезжей части остался только бампер автомобиля Gratewall.

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

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