Главная Новости
30 октября • обновлено в 12:03
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Устроил ДТП и скрылся: в Днепре посреди дороги перевернулся Lexus. Фото

312 Читать материал на украинском

В среду, 30 октября, на Мануйловском проспекте в Днепре кроссовер Gratewall столкнулся с Lexus. В результате ДТП последнего выбросило на трамвайные пути и перевернуло.

Водитель внедорожника, который начал резко поворачивать и зацепил Lexus, после столкновения уехал с места происшествия. Перевернутый автомобиль остался лежать на трамвайных путях, сообщает Информатор.

Новости
В Днепре обстреляли автомобиль: что известно

В Днепре посреди дороги перевернулся Lexus

В Днепре посреди дороги перевернулся Lexus

Информатор

Водителю пострадавшего автомобиля не понадобилась медицинская помощь. На данный момент полиции неизвестны даже номера предполагаемого виновника ДТП. На проезжей части остался только бампер автомобиля Gratewall.

Устроил ДТП и скрылся: в Днепре посреди дороги перевернулся Lexus. Фото

Информатор

Устроил ДТП и скрылся: в Днепре посреди дороги перевернулся Lexus. Фото

Информатор

Устроил ДТП и скрылся: в Днепре посреди дороги перевернулся Lexus. Фото

Информатор

Устроил ДТП и скрылся: в Днепре посреди дороги перевернулся Lexus. Фото

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Покрове Днепропетровской области полицейские задержали женщину, которая нанесла сожителю смертельное ножевое ранение. Установлено, что женщина уже отбывала наказание за нанесение тяжких телесных повреждений.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel