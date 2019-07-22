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Ушла с парнем: в Днепре пропала 17-летняя девушка. Фото

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Полиция Днепра разыскивает пропавшую 17-летнюю Анастасию Шевченко.

Девушка ушла из дома вместе со своим парнем 20-го июля. Об этом сообщили на странице Патрульной полиции Днепропетровской области в Facebook.

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В Днепре пропала девушка

В Днепре пропала девушка

коллаж

Предполагается, что она может находиться за пределами города.

Особые приметы: рост около 160 см, среднее телосложение, короткие рыжие волосы, маленькая родинка над губой.

Настя была одета в розовую футболку, черные шорты и розовые босоножки со стразами.

В Днепре пропала 17-летняя Анастасия Шевченко

В Днепре пропала 17-летняя Анастасия Шевченко

Патрульная полиция в Днепропетровской области

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей девушки, звоните на "102".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Киевом пропала 12-летняя девочка: полиция объявила розыск.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр пропал человек патрульная полиция
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