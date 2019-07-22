Ушла с парнем: в Днепре пропала 17-летняя девушка. Фото

Полиция Днепра разыскивает пропавшую 17-летнюю Анастасию Шевченко.
Девушка ушла из дома вместе со своим парнем 20-го июля. Об этом сообщили на странице Патрульной полиции Днепропетровской области в Facebook.
В Днепре пропала девушка
коллаж
Предполагается, что она может находиться за пределами города.
Особые приметы: рост около 160 см, среднее телосложение, короткие рыжие волосы, маленькая родинка над губой.
Настя была одета в розовую футболку, черные шорты и розовые босоножки со стразами.
В Днепре пропала 17-летняя Анастасия Шевченко
Патрульная полиция в Днепропетровской области
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей девушки, звоните на "102".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Киевом пропала 12-летняя девочка: полиция объявила розыск.
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