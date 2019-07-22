Ушла с парнем: в Днепре пропала 17-летняя девушка. Фото

Полиция Днепра разыскивает пропавшую 17-летнюю Анастасию Шевченко.

Девушка ушла из дома вместе со своим парнем 20-го июля. Об этом сообщили на странице Патрульной полиции Днепропетровской области в Facebook.

В Днепре пропала девушка коллаж

Предполагается, что она может находиться за пределами города.

Особые приметы: рост около 160 см, среднее телосложение, короткие рыжие волосы, маленькая родинка над губой.

Настя была одета в розовую футболку, черные шорты и розовые босоножки со стразами.

В Днепре пропала 17-летняя Анастасия Шевченко Патрульная полиция в Днепропетровской области

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей девушки, звоните на "102".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Киевом пропала 12-летняя девочка: полиция объявила розыск.

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