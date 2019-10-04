Упала в шахту лифта: известна судьба пострадавшей девочки

В Днепре 24 сентября 15-летняя Александра Яровенко по неосторожности сорвалась в шахту лифта.

Девочку с многочисленными переломами, черепно-мозговой травмой и сорванным скальпом госпитализировали в областную клиническую больницу. На данный момент пострадавшая перенесла три сложные операции, впереди еще две, сообщает Информатор.

В Днепре 15-летняя девочка сорвалась в шахту лифта Коллаж

Как стало известно, девочке вставили в ногу металлическую пластину, удалили обломки ребер из грудной клетки, а также прооперировали лицо. 1 октября Сашу перевели из реанимации в травматологию.

"Для нормального восстановления ей нужна специальная кровать, которая позволит находиться ей в сидячем положении. В больнице такую кровать не нашли. Ребенок лежит на кровати с фанерной доской. За две ночи, которые Саша провела в травматологии, ее состояние ухудшилось. Две ночи она не может спать, ей трудно дышать, потому как находится в неправильном положении. Температура выше 38, высокое давление, учащенное сердцебиение. Сегодня утром педиатр начал слушать ее и сразу отправил на КТ, где обнаружили, что в легком большие сгустки крови, которые не могут выйти через дренаж — плевра легкого воспалена", — рассказала подруга семьи пострадавшей Марина Лебедь на своей странице в Facebook.

В ближайшее время девочку ждут еще две операции, которые будут делать одновременно. После ее снова переведут в реанимацию.

Семья пострадавшей по-прежнему нуждается в финансовой поддержке. Все желающие могут оказать помощь девочке, переслав сумму на банковскую карту: 5168 7573 8825 9105 — Яровенко Вероника Алексеевна, мать девочки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре голая женщина сорвалась с окна многоэтажки. Нетрезвая пострадавшая пыталась спасти кота, который забрался на подоконник, но не удержалась и упала вниз. В момент инцидента она была без одежды.

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