Умерла после секса? В полиции Кривого Рога прокомментировали трагедию с 17-летней девушкой

Правоохранители не подтвердили предварительную версию смерти девушки из Кривого Рога, согласно с которой она скончалась после полового акта.

Точную причину установят судмедэксперты. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.

"Почему скончалась девушка, выяснит только судебно-медицинская экспертиза. Сейчас ничего нельзя сказать о причине смерти и с чем она связана", – отметили правоохранители.

В Кривом Роге умерла девушка

Ранее появилась информация, что в Кривом Роге Днепропетровской области 7 августа при странных обстоятельствах скончалась 17-летняя девушка. Смерть девушки якобы наступила спустя некоторое время после полового акта.

Как писал OBOZREVATEL, 25 июля в Днепре при странных обстоятельствах скончался 22-кратный чемпион Украины по прыжкам в воду Юрий Шляхов. Тело внутри квартиры нашла его мать.

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