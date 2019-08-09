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Умерла после секса? В полиции Кривого Рога прокомментировали трагедию с 17-летней девушкой

1.4т Читать материал на украинском

Правоохранители не подтвердили предварительную версию смерти девушки из Кривого Рога, согласно с которой она скончалась после полового акта.

Точную причину установят судмедэксперты. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.

"Почему скончалась девушка, выяснит только судебно-медицинская экспертиза. Сейчас ничего нельзя сказать о причине смерти и с чем она связана", – отметили правоохранители.

В Кривом Роге умерла девушка

В Кривом Роге умерла девушка

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Зверски убил друга: под Днепром случилась кровавая трагедия

Ранее появилась информация, что в Кривом Роге Днепропетровской области 7 августа при странных обстоятельствах скончалась 17-летняя девушка. Смерть девушки якобы наступила спустя некоторое время после полового акта.

Как писал OBOZREVATEL, 25 июля в Днепре при странных обстоятельствах скончался 22-кратный чемпион Украины по прыжкам в воду Юрий Шляхов. Тело внутри квартиры нашла его мать.

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Украина Днепр
Теги
Днепр Кривой рог смерть Секс Национальная полиция Украины скорая помощь
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