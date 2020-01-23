Умерла девушка, пострадавшая во время взрыва в Днепре: подробности трагедии

Утром 23 января в областной клинической больнице имени Мечникова умерла 17-летняя девушка, которая пострадала во время взрыва в Днепре.

Нейрохирурги и анестезиологи более суток боролись за жизнь ребенка, однако травма оказалось несовместимой с жизнью. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главврача Александр Толубаев.

Взрыв в Днепре Коллаж

"Крайне тяжелое состояние, кома третьей степени, искусственная вентиляция легких и сверхвысокие дозы препаратов, поддерживающие артериальное давление. Взрывная черепно-мозговая травма, перелом костей свода и основания черепа, металлические обломки повредили жизненно важные участки мозга", – рассказал Толубаев.

Врач подчеркнул, что этой смерти могло не быть - всему виной "эксперементы" с петардами, которые мужчина и девушка проводили в квартире.

Девушка умерла в больнице Facebook Александр Толубаев

Ранее OBOZREVATEL писал, что во вторник, 21 января, в одной из квартир Днепра произошел мощный взрыв. В результате одному из жильцов оторвало руку. Происшествие случилось около 19:20 на втором этаже многоквартирного дома на улице Софьи Ковалевской.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся