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23 января • обновлено в 12:16
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Умерла девушка, пострадавшая во время взрыва в Днепре: подробности трагедии

1.1т
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Утром 23 января в областной клинической больнице имени Мечникова умерла 17-летняя девушка, которая пострадала во время взрыва в Днепре.

Нейрохирурги и анестезиологи более суток боролись за жизнь ребенка, однако травма оказалось несовместимой с жизнью. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главврача Александр Толубаев.

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Взрыв в Днепре

Взрыв в Днепре

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"Крайне тяжелое состояние, кома третьей степени, искусственная вентиляция легких и сверхвысокие дозы препаратов, поддерживающие артериальное давление. Взрывная черепно-мозговая травма, перелом костей свода и основания черепа, металлические обломки повредили жизненно важные участки мозга", – рассказал Толубаев.

Врач подчеркнул, что этой смерти могло не быть - всему виной "эксперементы" с петардами, которые мужчина и девушка проводили в квартире.

Умерла девушка, пострадавшая во время взрыва в Днепре: подробности трагедии
Девушка умерла в больнице

Девушка умерла в больнице

Facebook Александр Толубаев

Ранее OBOZREVATEL писал, что во вторник, 21 января, в одной из квартир Днепра произошел мощный взрыв. В результате одному из жильцов оторвало руку. Происшествие случилось около 19:20 на втором этаже многоквартирного дома на улице Софьи Ковалевской.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Теги
смерть взрыв
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